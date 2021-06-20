Коронавирусная статистика: Тысячи заболевших в Москве, сотни погибших в России и обязательная вакцинация в благополучном регионе

В России выявлено 17 тыс. 611 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Традиционно больше всего заболевших в Москве - 8 тыс. 305 человек. Набирает темп заболеваемость в Подмосковье - 1,6 тыс. человек, и в Санкт-Петербурге - 1019 человек. В северной столице число заболевших впервые перешагнуло тысячный рубеж с 20 февраля.

Статистику опубликовал столичный оперштаб.

За сутки от коронавируса умерли 450 человек, выздоровели 8,6 тыс.

В первую десятку по суточной заболеваемости также попали Нижегородская область - 249 человек, Бурятия - 235, Воронежская область - 196, Крым - 178, Ростовская и Свердловская области - 165, Тверская область - 148 человек.

Наименьшая заболеваемость в Еврейской АО - 7 человек, НАО - 3 человека и на Чукотке - 1 человек.

В НАО при этом ввели обязательную вакцинацию. На сайте правительства округа отмечается, что число заболевших в округе резко увеличилось - с 14 в мае до 40 в июне, поэтому было принято решение ужесточить меры противодействия коронавирусу - вводится обязательная вакцинация отдельных категорий граждан, бесплатное ПЦР-тестирование жителей, вернувшихся из санаторных и медицинских организаций по направлению от округа, ограничения в работе культурно-досуговых учреждений и детских игровых комнат.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 316 826 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 129 361 летальный исход, выздоровели 4 869 972 человека.