ЦАР двигается в сторону сближения с Россией вопреки нападкам Запада

Провал попытки госпереворота в ЦАР руками экс-президента Франсуа Бозизе и подконтрольных ему радикалов вынудил западные страны начать информационную войну против центральноафриканских властей.

Крупные информагентства, такие как CNN и RFI развернули масштабную информационную кампанию по дискредитации российско-центральноафриканского сотрудничества, благодаря которому ЦАР смогла преодолеть серьезный кризис в сферах безопасности и социальной политики и встать на путь восстановления национальной экономики.

Нагляднее всего ситуацию иллюстрирует недавнее «расследование» американского CNN и британского The Sentry, которые вновь голословно обвинили российских инструкторов в неких преступлениях, якобы совершенных на территории ЦАР. При этом представители этих изданий даже не бывали в республике.

Курс на сотрудничество с Россией, несмотря на нападки западных стран, подтвердил в своем недавнем заявлении президент республики Фостен-Арканж Туадера. Он раскритиковал ангажированных журналистов за попытку дискредитировать сотрудничество РФ и ЦАР.

Объектом нападок стали российские инструкторы, которые прибыли в республику еще в 2018 году для обучения местной армии основам ведения боя. Благодаря помощи россиян, которых «расследователи» CNN приписали к «ЧВК Вагнера», правительственные силы ЦАР смогли выбить боевиков из страны и вернуть под контроль легитимных властей более 80% территории страны.

Стабильность, которую удалось достичь в этой стране благодаря российской помощи, не устраивает западные страны. Поэтому информационная кампания будет продолжаться. Об этом население страны предупредил Туадера, призвав сплотиться перед нависшими над ЦАР угрозами.