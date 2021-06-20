20 Июня 2021
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Антон Котяков на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Отстранять без зарплаты. Министр рассказал, как поступать с непривитыми работниками

Министр труда РФ Антон Котяков заявил, что непривитых работников можно отстранять без сохранения зарплаты.

Такое решение можно применить, если объявлена обязательная вакцинация по эпидемическим показателям.

Министр отметил, что если объективных причин для невакцинации у работника нет, то на период эпидемии он может быть отстранен без сохранения заработной платы. Слова федерального чиновника приводит московский оперштаб.

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Теги: прививка, отстранение, министр труда



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