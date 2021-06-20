В США пикап врезался в толпу на гей-параде

В США пикап врезался в толпу во время гей-парада. Один человек погиб, есть пострадавшие.

Инцидент произошел в городе Форд-Лодертейл, штат Флорида.

По словам мэра города Дина Транталиса, организаторы приняли водителя за участника парада и пропустили его машину, после чего пикап разогнался и въехал в толпу зрителей.

Ранее сообщалось о двух пострадавших, госпитализированных после столкновения. Водитель пикапа был задержан после попытки скрыться.

Гей-прайд проходил в рамках фестиваля в ознаменование нападения на бар "Стоунволл-инн" в Нью-Йорке и последовавших за ним протестов гей-сообщества в 1969 году. Полиция близлежащего города Вилтон-Мэнорс, откуда стартовало шествие, сообщило в Twitter о его отмене. При этом она отметила, что безопасности публики ничего не угрожает, и другие мероприятия будут продолжены, передает Коммерсант.