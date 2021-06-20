Переболевшие и привитые заболевают снова, - Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что зафиксированы случаи заражения новым штаммом коронавируса у тех, кто переболел "старым" или сделал прививку. В отличие от "уханьского" штамма, для защиты от "индийского" уровень иммунитета должен быть в два раза выше, напомнил он.

"Поэтому мы видим и повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку", — сказал Собянин.

Напомним, ранее Собянин заявлял, что 89,3% москвичей, заболевших коронавирусом, подцепили именно индийский штамм. Мэр добавил, что сейчас популяционный иммунитет в Москве 60%, но если пересчитать с учетом людей только с высокими титрами антител – он составит около 25%.

"По сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю, причем с более тяжелыми последствиями. Именно поэтому мы видим такой взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций. Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с ковидом, и еле-еле успеваем", - добавил мэр.