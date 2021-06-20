"Прямая линия" с Путиным пройдет 30 июня. Как задать вопрос президенту

"Прямая линия с Владимиром Путиным" запланирована на 12.00 мск 30 июня, ее будут транслировать "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Вопросы президенту можно задавать через специальное мобильное приложение "Москва – Путину", которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира, через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.

Текстовые и видеовопросы к Президенту могут быть отправлены и через социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Приём вопросов будет осуществляться с 12.00 по местному времени 20 июня и вплоть до окончания программы 30 июня.

Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно бесплатно из любой точки России по номеру: 8–800–200–40–40. Из-за границы позвонить можно по телефонам: +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.

Вопросы в виде SMS- и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.

Трансляция с сурдопереводом будет доступна 30 июня на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России (ОТР).