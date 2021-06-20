В Нижневартовске ночью произошел пожар в роддоме

В Нижневартовске произошел пожар в перинатальном центре. Пациенток и младенцев эвакуировали до приезда пожарных.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 4.53, уже через шесть минут пожарные прибыли к роддому и обнаружили задымление на первом этаже. Очаг пожара был в кабинете архива, где тлели бумаги на площади в полтора квадратных метра.

Из здания эвакуировали 30 детей, 23 женщины после операций, 10 беременных, 23 работника.

В 5.05 минут открытое горение было ликвидировано. После проветривания помещений пациенты вернулись в палаты. Никто не пострадал. На месте пожара работает дознаватель ОНДиПР по городу Нижневартовску. Об этом сообщает администрация города на своей странице в соцсети ВКонтакте