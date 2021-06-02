03 Июня 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Прикамье из-за схода поезда с рельсов РЖД и предприятию причинен многомиллионный ущерб

В Прикамье возбуждено уголовное дело из-за схода с рельсов грузового поезда, сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

9 апреля, в 16.11 с пикета на перегоне станций Яйва — Березники-Сортировочная сошел поезд и девять порожних вагонов-минераловозов. В результате были повреждены 205 метров железной дороги, электровоз и восемь порожних вагонов-минераловозов.

В результате компаниям "РЖД" и "Уралкалий" был причинен ущерб на сумму свыше 10,9 млн руб.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет назначена судебно-техническая экспертиза.

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Теги: РЖД, сход вагонов с рельсов, уголовное дело



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