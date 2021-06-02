Уральские регины вошли в число субъектов, где будет реализована программа ускоренной догазификации

Министерство энергетики отобрало 15 "пилотных" регионов, в которых будет реализована программа ускоренной догазификации домовладений граждан без привлечения их средств.

Такое заявление в рамках ПМЭФ, который проходит со 2 по 5 июня, сделал министр энергетики РФ Николай Шульгинов, сообщает ТАСС.

В число регионов вошли Амурская, Архангельская, Курганская, Тюменская, Челябинская области, Пермский, Забайкальский, Красноярский края, Республика Дагестан, Республика Бурятия и другие. Список не окончательный, возможно он будет дополнен.

Сейчас власти налаживают взаимодействие с министерствами энергетики субъектов РФ, чтобы выполнять программу и в других регионах России.