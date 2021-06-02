В Москве мошенники обокрали ветерана Великой отечественной войны, прикинувшись полицейскими

Проведение процессуальной проверки информации о мошенниках, обманувших ветерана Великой Отечественной войны, поставлено на контроль центрального аппарата Следственного комитета, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Соответствующее поручение отдал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Новость о ветеране, попавшемся на удочку мошенников опубликовали СМИ. Сообщалось, что 96-летнему ветерану Васили Пронину позвонил один из мошенников по телефону. Он представился участковым уполномоченным полиции, оставил свои контакты и предложил обращаться в случае возникновения каких-либо проблем. Спустя некоторое время Пронину позвонили неизвестные: угрожали и требовали передать 400 тысяч рублей.

Ветеран перезвонил лжеполицейскому, который попросил передать деньги, пообещав, что мошенника задержат с поличным. После того, как деньги были переданы, ветеран понял, что его обманули.

Следователи ГСУ СК России по городу Москве устанавливают обстоятельства изложенных событий и по итогам проверочных мероприятий дадут правовую оценку произошедшему. Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.