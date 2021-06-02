Двое ямальцев осуждены за вымогательство денег у подростка

На Ямале двух мужчин осудили за вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия.

Как сообщили Накануне.RU в окружном СКР, в сентябре-октябре прошлого года двое жителей Губкинского 1997 и 1999 годов рождения требовали от 17-летнего подростка - студента Муравленковского многопрофильного колледжа 60 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, осужденные избивали подростка и угрожали ему расправой. После того, как о вымогателях стало известно отцу потерпевшего, семья обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Ямальца 1997 года рождения осудили на 11 месяцев лишения свободы колонии общего режима, второй виновный был осужден на два года условно.