02 Июня 2021
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Политика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

Двое ямальцев осуждены за вымогательство денег у подростка

На Ямале двух мужчин осудили за вымогательство, совершенное группой лиц с применением насилия.

Как сообщили Накануне.RU в окружном СКР, в сентябре-октябре прошлого года двое жителей Губкинского 1997 и 1999 годов рождения требовали от 17-летнего подростка - студента Муравленковского многопрофильного колледжа 60 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, осужденные избивали подростка и угрожали ему расправой. После того, как о вымогателях стало известно отцу потерпевшего, семья обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Ямальца 1997 года рождения осудили на 11 месяцев лишения свободы колонии общего режима, второй виновный был осужден на два года условно.

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Теги: вымогательство, уголовное дело, первокурсник, колледж



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