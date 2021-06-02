Родственники жертв авиакатастрофы под Тюменью подали иск в суд Франции

Россияне, родственники которых погибли в 2012 г. в авиакатастрофе ATR-72 под Тюменью, обратились с иском в суд Франции. По данным "Ъ" в Тулузе состоялось первое заседание, на котором истцы обменялись с ответчиками отзывами на поданные иски.

Судятся россияне с франко-итальянской компанией-производителем Avions De Transport Regional и российской авиакомпанией UTair. Причиной исков, по данным издания, стало несогласие родственников с теми суммами, которые были предложены в качестве компенсации по российскому законодательству. В частности, они получили обязательные страховые выплаты и материальную помощь от российских властей в общей сложности до 3 млн руб. каждой семье. При этом авиакомпания предложила по 150 тыс. руб. на каждого члена семьи.

Следующее заседание состоится 23 сентября. Итоговое решение будет вынесено до Нового года.

Формальным поводом для обращения в французский суд стали выявленные технические недоработки самолета ATR-72, которые могли стать причиной нескольких аварий в различных странах.

Напомним, лайнер ATR-72 упал сразу после вылета из аэропорта Рощино (Тюмень). На борту находились 43 человека, из которых выжили только 12. По версии следствия, причиной аварии стало обледенение самолета после ночной стоянки в аэропорту. Виновными были признаны погибший пилот и два технических работника, которые не обработали самолет спецжидкостью. Их приговорили к пяти годам колонии-поселения, однако технические работники так и не признали своей вины, заявляя, что обработка самолета спецжидкостью не была закреплена в инструкциях.