Победителями пятого конкурса детских социальных проектов «Измени свой город к лучшему» стали 15 проектов

Пятый сезон конкурса детских социальных проектов, который проводит ежегодно Русская медная компания (АО «РМК»), завершен. Определены победители конкурса «Измени свой город к лучшему».

География участников в 2021 году была обширной. Инициативы по улучшению городской среды и решению актуальных проблем территорий представили школьники из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, а также Хабаровского края. 80 проектов было представлено на суд компетентного жюри, 15 стали победителями.

Тематика представленных работ разнообразная: предлагали запускать печать на 3D-принтере и оснащать библиотеки и музеи интерактивным образовательным оборудованием, создавать общественные пространства с использованием современной техники. В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны от школьников также поступило много проектов, связанных с сохранением памяти о героях.

Напомним, по условиям конкурса «Измени свой город к лучшему» принимаются проекты в сфере культуры, спорта, здравоохранения или образования, инициативы, связанные с развитием инфраструктуры, охраной окружающей среды или благоустройством территорий.

Благодаря конкурсу-2021 будет реализовано 15 проектов, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики РМК. А это означает, что в Карабаше, например, появится кинотеатр под открытым небом, в Нагайбакском районе Челябинской области – детская площадка, в Кыштыме преобразится школьный сквер, в Томинском сельском поселении – библиотечный дворик. В Караталинском районе в селе Анненское при маленькой сельской библиотеке появится настоящий информационный центр с огромными возможностями. В Межозёрном школьники смогут реализовать проект по созданию интерактивного музея, ещё один технологичный музей заработает в Коркино. В Варне на грантовые средства построят инклюзивную площадку для детей с ограниченными возможностями, а в Полевском (Свердловская область) реализуют проект по разработке ландшафтного дизайна. Что касается Хабаровского края, в Нанайском районе лучшим признан проект «Выздоравливаем активно!»: теперь на территории местной районной больницы появится площадка для детей. В Амурском районе жюри отдало предпочтение проекту «Семейный выходной», связанному с оснащением оборудованием и инвентарём Дома культуры села Вознесенского. В Домбаровском районе победил проект «Рябиновая аллея». Кроме того, в селе Селехино возведут первую хоккейную коробку, в посёлке Уктур на месте пустовавшего бассейна в здании местного спортивного центра сделают зал с несколькими зонами для занятий фитнес-аэробикой, карате, настольным теннисом и другими играми. В посёлке Снежный итогом конкурса станет зимний фестиваль «Снежные забавы».

Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО «РМК» Анна Шабарова отмечает: «В юбилейный год конкурса «Измени свой город к лучшему» мы в очередной раз убедились в том, что не зря пять лет назад инициировали этот проект и не зря перезапускаем его из года в год. Заметно, как наши участники начинают по-новому смотреть на свои родные города и сёла, начинают понимать, что все положительные изменения их малой родины – в их руках, убеждаются в том, что они сами творцы всех преобразований и, конечно, начинают верить в себя и свои силы. С каждым годом защиты звучат всё более уверенно, проекты становятся всё более проработанными, а проблемы, на которые обращают внимание дети, оказываются значимыми не только для них самих, но и для всех жителей города, посёлка или села. Благодаря конкурсу школьники учатся мыслить глобально, решают проблемы территорий и приобретают новые навыки».

Справка. Первый конкурс РМК «Измени свой город к лучшему» состоялся в 2017-м году. За пять лет его география выросла в два раза, а общий бюджет составил около 19 млн рублей.Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России.