Эксперты из УрГЭУ считают, что проект «Многодетный капитал для отцов» заслуживает внимания

02 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
скрепафест, семья (2020) | Фото: Накануне.RU

Эксперты из УрГЭУ считают, что проект «Многодетный капитал для отцов» заслуживает внимания

Сейчас на самых высоких трибунах обсуждается предложенный комиссией Общественной палаты проект «Многодетный капитал для отцов». Он направлен на поддержку многодетных семей. В регионах эта инициатива уже нашла сторонников, но есть и те, кто считает ее актуальной.

Накануне.RU поинтересовалось мнением профессионала. Свою точку зрения мы попросили изложить заведующую кафедрой публичного права Уральского государственного экономического университета Елену Бахтееву. Экономист как раз разбирается в нюансах новой федеральной общественной инициативы по формированию единой системы поддержки россиян с детьми.

Елена Бахтеева(2021)|Фото: Накануне.RU

«Проект «Многодетная страна» был представлен комиссией Общественной палаты России по демографии. Это комплекс мер, направленных на поддержку многодетных семей, в том числе и предлагаемый «Отцовский капитал», подразумевающий, что одна часть денежных средств будет направлена на поддержку отцов, а другая — на поддержку семьи в целом. Предусматривается, что граждане, претендующие на данные выплаты, начиная с третьего ребенка, получат около 600 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, в отношении отцов таких семей будет предусмотрена возможность снижения пенсионного возраста — по году за одного ребенка.

Известно, что  в стране уже есть «Материнский капитал». И демографическое неравенство будет устранено, если этот проект будет принят. Стоит добавить, что он также предусматривает пособия, независимо от дохода семьи на третьего ребенка и на последующих, до достижения ребенком 3 лет. Кроме того, авторы проекта предлагают освободить от уплаты налогов всех членов семьи, если у них 5 и более детей.

"На мой взгляд, данная инициатива заслуживает внимания, и, если какие-то вышеперечисленные меры будут приняты, гражданам нашей страны будет проще жить и воспитывать детей в условиях текущей экономической ситуации. Однако нужно разобраться с вопросом, на кого будет распространяться действие закона об отцовском капитале, для кого он будет принят. Возможны два варианта: это будет распространяться только на тех, кто получил статус многодетной семьи после вступления в законную силу данного закона, или же распространяться на семьи, имеющих трех детей и более до принятия закона" — рассказала Елена Бахтеева.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: елена бахтеева, ургэу, многодетный капитал для отцов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети