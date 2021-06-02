Эксперты из УрГЭУ считают, что проект «Многодетный капитал для отцов» заслуживает внимания

Сейчас на самых высоких трибунах обсуждается предложенный комиссией Общественной палаты проект «Многодетный капитал для отцов». Он направлен на поддержку многодетных семей. В регионах эта инициатива уже нашла сторонников, но есть и те, кто считает ее актуальной.

Накануне.RU поинтересовалось мнением профессионала. Свою точку зрения мы попросили изложить заведующую кафедрой публичного права Уральского государственного экономического университета Елену Бахтееву. Экономист как раз разбирается в нюансах новой федеральной общественной инициативы по формированию единой системы поддержки россиян с детьми.

«Проект «Многодетная страна» был представлен комиссией Общественной палаты России по демографии. Это комплекс мер, направленных на поддержку многодетных семей, в том числе и предлагаемый «Отцовский капитал», подразумевающий, что одна часть денежных средств будет направлена на поддержку отцов, а другая — на поддержку семьи в целом. Предусматривается, что граждане, претендующие на данные выплаты, начиная с третьего ребенка, получат около 600 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, в отношении отцов таких семей будет предусмотрена возможность снижения пенсионного возраста — по году за одного ребенка.

Известно, что в стране уже есть «Материнский капитал». И демографическое неравенство будет устранено, если этот проект будет принят. Стоит добавить, что он также предусматривает пособия, независимо от дохода семьи на третьего ребенка и на последующих, до достижения ребенком 3 лет. Кроме того, авторы проекта предлагают освободить от уплаты налогов всех членов семьи, если у них 5 и более детей.

"На мой взгляд, данная инициатива заслуживает внимания, и, если какие-то вышеперечисленные меры будут приняты, гражданам нашей страны будет проще жить и воспитывать детей в условиях текущей экономической ситуации. Однако нужно разобраться с вопросом, на кого будет распространяться действие закона об отцовском капитале, для кого он будет принят. Возможны два варианта: это будет распространяться только на тех, кто получил статус многодетной семьи после вступления в законную силу данного закона, или же распространяться на семьи, имеющих трех детей и более до принятия закона" — рассказала Елена Бахтеева.