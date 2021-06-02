Путин выступит на Международном экономическом форуме в Петербурге

В Петербурге стартовал Международный экономический форум. Мероприятие привлекло внимание не только жителей страны, но и иностранцев. В Северную столицу приехали около двух тысяч человек. На форуме выступит президент РФ Владимир Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предстоящее выступление лидера страны.

«Традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности и так далее», - рассказал Песков.

Одна из главных задач ПМЭФ-2021 – повышение внутренней и внешней инвестиционной привлекательности страны. Например, Санкт-Петербург в ходе мероприятия в 2019 году подписал 27 соглашений, посвященных развитию городской инфраструктуры. В прошлом году из-за пандемии пришлось отменить мероприятие. Поэтому сейчас от ПМЭФ ожидают договоренностей в сфере здравоохранения, транспорта, строительства, образованию и другим. Городские власти отметили, что сейчас к Петербургу растет интерес: бизнес обратил внимание, что в город в последнее время регулярно стекаются крупные федеральные инвестиции.

В ходе ПМЭФ-2021 будут представлены несколько проектов от компании «Мегалайн», направленных на развитие Санкт-Петербурга. Первый из них посвящен реновации промзоны у железнодорожной станции «Горская» в Курортном районе. Девелопер планирует построить на этом участке многофункциональный центр, который объединит объекты в сферах культуры, бизнеса, образования и туризма.

В рамках следующего проекта компания планирует построить в городе 61 транспортно-пересадочный узел. Благодаря таким объектам пассажиры смогут гораздо быстрее и комфортнее пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Также планируется возведение общественных пространств, магазинов, ресторанов и бизнес-центров на прилегающей территории.

Еще один концепт, который представит «Мегалайн» совместно с «Зингер Девелопмент» - это возведение футуристического квартала на искусственном острове. Проект «Залив островов» придуман несколько лет назад: компания планирует создать остров на Невской губе с помощью намывной технологии.

Помимо прочего, на мероприятии обсудят развитие переработки и электротранспорта. Не исключено, что участники форума обратят внимание на восстановление экономики после пандемии.