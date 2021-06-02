02 Июня 2021
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Происшествия Тюменская область
река Тура Тюмень (2013) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени вблизи жилых домов нашли останки двух людей

В логе реки Тюменка, вблизи жилых домов, нашли останки двух людей, сообщили Накануне.RU в тюменском областном управлении СКР.

Останки нашли вблизи домов по улице Фридриха Энгельса в Тюмени в начале мая. Находку сделали во время облагораживания территории лога реки Тюменка.

Согласно заключению эксперта, давность захоронения – не менее 50 лет, вместе с тем, учитывая особенности почвы, не исключается более поздний срок давности. Установить причину смерти невозможно. Сотрудники СК начали проверку.

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Теги: останки, Тюменка, лог



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