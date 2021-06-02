Путин усомнился в том, что маткапитала хватит на ремонт: "Его же невозможно закончить!"

Владимиру Путину вновь предложили расширить возможности использования материнского капитала. Одна из победительниц партийных праймериз "Единой России" на встрече с президентом отметила, что эти средства можно было бы направлять на ремонт квартир, где живут дети.

Глава государства отметил, что в целом не против, а использование маткапитала ограничено только с одной целью – избежать махинаций и злоупотреблений. "На ремонт – надо подумать. Надо понять, почему он не делался. Это очень размытое понятие - ремонт. Там столько манипуляций – хватит ли вообще маткапитала? Стоит ремонт начать – его невозможно закончить, его можно только прекратить", - вспомнил крылатую фразу Путин.

Напомним, в 2021 году маткапитал был проиндексирован на 3,7%. Теперь за первого ребенка можно получить 483,8 тыс. руб., за второго — 155,5 тыс. руб. Маткапитал на второго ребенка в семьях, где за первого ребенка его не получали, составит 639,4 тыс. руб.



