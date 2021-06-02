02 Июня 2021
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единая россия, банер, логотип (2020) | Фото: https://vk.com/wall180881822_78159?z=photo180881822_457282544%2Fwall180881822_78159

В Прикамье депутат, проигравший праймериз, пойдет на выборы самовыдвиженцем

В Пермском крае действующий депутат заксобрания по округу №25 Андрей Бурдин, проигравший праймериз "Единой России" будет участвовать в выборах, как самовыдвиженец, сообщает "Ъ" со ссылкой на самого депутата.

"Пойду на выборы в заксобрание по своему округу самовыдвиженцем, буду собирать подписи. Актив есть, штаб есть, земляки меня поддерживают", - сообщил он изданию.

На предварительном голосовании парламентарий уступил исполнительному директору ассоциации "Лесопромышленники Прикамья" Дмитрию Дробинину. Дробинин получил 3,17 тыс. голосов, а действующий депутат — 2,3 тыс. голосов. Также праймериз проиграли первый вице-спикер Игорь Папков. В округе №15 он набрал 378 голосов, уступив директору по безопасности "Уралкалий" Андрею Силаеву, набравшему 2,7 тыс. голосов.В региональной группе "Верещагинская 24" депутат заксобрания Валерий Трапезников занял последнее место, тоже лишившись возможности выдвинуться от "ЕР".

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Теги: праймериз, Единая Россия, предварительное голосование, кандидаты, выборы



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