02 Июня 2021
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Политика В России
Единая Россия, праймериз (2021) | Фото: er.ru

Путин о праймериз "Единой России": "Партия не боится конкуренции внутри"

Владимир Путин проводит встречу с победителями и активистами предварительного голосования "Единой России". Праймериз проходили на прошлой неделе.

"Партия продуктивно участвует в решении социально-экономических проблем страны, - начал встречу Путин. - На днях завершилось предварительное голосование. Оно играет важную роль в определении лучших кандидатов на выборах. Опираясь на мнение людей, формируется список кандидатов. В ходе предварительного голосования было много встреч, обсуждений, люди делились с вами тем, что наболело, личной болью и переживаниями. И за реализацию наказов вся партия будет нести ответственность. Это основа для всей нашей дальнейшей работы".

По мнению Путина, праймериз – "это востребованный механизм обратной связи". Он отметил, что "пока только "Единая Россия" проводит такую процедуру". "Не боится конкуренции внутри партии. Это привлекает в ряды партии как можно больше толковых, целеустремленных и неравнодушных людей", - добавил глава государства.

Путину импонирует тот факт, что многие победители не являются членами партии: "Но они имеют право претендовать на то, чтобы представлять интересы граждан".

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев отметил, что "процедура была частично дистанционной, безопасной". Также он рассказал про попытки взлома: "Нам пытались мешать, были хакерские атаки, в том числе и из-за рубежа". Медведев пригласил Путина принять участие в съезде партии 19 июня, когда и будут утверждены списки кандидатов на сентябрьские выборы.

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Теги: единая россия, праймериз, партийные списки, владимир путин



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