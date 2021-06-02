Белоруссия получила $500 млн второго транша госкредита РФ

Белоруссия получила $500 млн в эквиваленте второго транша госкредита РФ на $1 млрд, сообщает Минфин России.

Отмечается, что в соответствии с соглашением между правительствами двух стран от 21 декабря 2020 года, 2 июня 2021 года на счет белорусского Минфина поступили средства второго транша госкредита в сумме, эквивалентной $0,5 млрд.

Напомним, осенью Россия согласилась предоставить Белоруссии кредит на сумму $1 млрд двумя траншами.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что деньги поступят Минску "в ближайшее время". Представитель Кремля подчеркнул, что это было анонсировано еще "до всех историй с самолетом".