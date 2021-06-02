02 Июня 2021
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сельхозярмарка, рынок, базар, овощи, овощной киоск (2015) | Фото:

Екатеринбуржцев ждет последняя ярмарка выходного дня перед летними каникулами

5 и 6 июня в Екатеринбурге на Площади 1905 г. пройдет последняя перед летними каникулами ярмарка выходного дня. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации города.

Как и обычно, жители и гости уральской столицы смогут найти в торговых палатках товары на любой вкус: от сыров, мясных, рыбных деликатесов и овощей с фруктами, до гобеленов, вязаных вещей и кукол ручной работы.

Организаторы ярмарки обеспечат своим покупателям соблюдение всех мер по защите от новой коронавирусной инфекции. Оценить весь ассортимент уральских торговцев горожане смогут в ближайшие выходные с 9.00 до 17.00.

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Теги: ярмарка, Екатеринбург, Площадь 1905 года, летние каникулы



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