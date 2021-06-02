02 Июня 2021
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Общество Москва
Примотанный к вертолету Robinson YouTube-блогер Михаил Литвин. (2021) | Фото: пресс-служба ММСУТ СКР

СКР проверит YouTube-видео, в котором мужчину примотали скотчем к вертолету

СКР начал проверку сообщений СМИ о необычном полете: по инициативе YouTube-блогера Михаила Литвина мужчину примотали армированным скотчем к вертолету Robinsson 44, после чего воздушное судно поднялось в воздух. Подопытный остался жив и здоров, но действиями блогера заинтересовалось Московское МСУТ Следственного комитета России.

"Выявлено видео, на котором известный блогер, материально стимулируя героев сюжета, поднимает одного из них, прикрепленным к вертолету. Следствием предварительно установлено, что в период с 15 по 20 мая текущего года к индивидуальному предпринимателю, имеющей в собственности воздушное судно марки Robinsson 44, обратился видеоблогер и договорился о выполнении полета.

Примотанный к вертолету Robinson YouTube-блогер Михаил Литвин.(2021)|Фото: пресс-служба ММСУТ СКР

Впоследствии на поле, расположенном в районе Верхнее Мячково, пилот, действуя по указаниям блогера, разрешил участникам видеосъемки прикрепить липкой лентой мужчину к нижней части фюзеляжа вертолета, после чего осуществил полет, не отвечающий требованиям безопасности, подвергнув жизнь и здоровье героя сюжета опасности", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Сейчас вертолет изъят, пилот отстранен от полетов.

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Теги: блогер, youtube, вертолет



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