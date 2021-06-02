Родители шестилеток тоже получат выплаты перед 1 сентября – Голикова

Правительство уже скорректировало проект указа президента, которым вводятся единовременные выплаты для родителей школьников. В первоначальном варианте выплаты предполагалось проводить для родителей, чьим детям на 1 сентября уже будет семь лет.

Владимир Путин на сегодняшнем совещании с правительством обратил внимание на этот недочет – у многих россиян дети идут в школу с шести лет. Но вице-премьер Татьяна Голикова доложила, что этот момент уже учтен, и главе государства на подпись поступит исправленный вариант документа.

По словам Голиковой, "школьный капитал" в размере 10 тыс. руб. родители начнут получать уже в августе. Всего выплату могут получить 19,5 млн человек, то есть на эти цели предусмотрено около 195 млрд руб.