Путин попросил Голикову и Мантурова не нервировать Силуанова и его ведомство

Владимир Путин сегодня на совещании с правительством по социальным вопросам попросил разобраться с ситуацией по закупке мобильных медицинских комплексов.

Президент указал на то, что в 2019-2020 гг. планировалось закупить 1300 мобильных комплексов, а по факту было закуплено 1003. "Минус 297. Где они? А на 2021 год я еще не вижу вообще ничего. А Минпромторг вместе мобильных комплексов предлагает закупать только мобильные пункты вакцинации. Это важно, конечно. Но мобильные комплексы не менее важны", - заметил президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальный блок в правительстве, сообщила, что сейчас тема с закупкой мобильных медицинских комплексов обсуждается, в первую очередь не ясны возможности промышленности по выпуску таких комплексов. В то же время она возразила, мол, никто не собирался закупать только комплексы для вакцинации: "Как раз наоборот. Это мини-амбулатории".

Но президента уже было не остановить. "Не забывайте известную пословицу: скупой платит дважды. Вот сейчас сделаете пункты для вакцинации, а потом еще будете производить мобильные комплексы. Лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды - трижды возвращаться к этому и нервировать Антона Германовича [Силуанова] и все Министерство финансов. Лучше отмобилизоваться сейчас", - посоветовал Путин.