Путин попросил Голикову и Мантурова не нервировать Силуанова и его ведомство

02 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Стрельба в Екатеринбурге: ранена девочка

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Татьяна Голикова, деловой завтрак на ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

Путин попросил Голикову и Мантурова не нервировать Силуанова и его ведомство

Владимир Путин сегодня на совещании с правительством по социальным вопросам попросил разобраться с ситуацией по закупке мобильных медицинских комплексов.

Президент указал на то, что в 2019-2020 гг. планировалось закупить 1300 мобильных комплексов, а по факту было закуплено 1003. "Минус 297. Где они? А на 2021 год я еще не вижу вообще ничего. А Минпромторг вместе мобильных комплексов предлагает закупать только мобильные пункты вакцинации. Это важно, конечно. Но мобильные комплексы не менее важны", - заметил президент.

Вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальный блок в правительстве, сообщила, что сейчас тема с закупкой мобильных медицинских комплексов обсуждается, в первую очередь не ясны возможности промышленности по выпуску таких комплексов. В то же время она возразила, мол, никто не собирался закупать только комплексы для вакцинации: "Как раз наоборот. Это мини-амбулатории".

Но президента уже было не остановить. "Не забывайте известную пословицу: скупой платит дважды. Вот сейчас сделаете пункты для вакцинации, а потом еще будете производить мобильные комплексы. Лучше делать сразу то, что нужно, чем потом дважды - трижды возвращаться к этому и нервировать Антона Германовича [Силуанова] и все Министерство финансов. Лучше отмобилизоваться сейчас", - посоветовал Путин.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: владимир путин, татьяна голикова, денис мантуров



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети