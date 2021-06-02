На Урале 12-летний водитель питбайка сбил женщину-пешехода

12-летний подросток из п. Верхняя Сысерть сбил на питбайке 33-летнюю женщину, ожидающую общественный транспорт на остановке. Инцидент произошел около 20.00 1 июня на ул. Ленина напротив д. 43. Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области пострадавшая получила телесные повреждения, с которыми была доставлена в Сысертскую ЦРБ для оказания медицинской помощи.

Установлено, что подросток, управляя питбайком без мотошлема и специальной экипировки, без государственного регистрационного знака, не справился с управлением. Двигаясь по тротуару он допустил наезд на женщину-пешехода 1987 г.р. Транспорт не был предназначен для передвижения на дорогах общего пользования, а сам несовершеннолетний водитель не имел специального права управления транспортным средством.

Как рассказал сотрудникам Госавтоинспекции отец подростка, у семьи в поселке находится дача, куда они прибыли накануне. Питбайк был приобретен в ноябре прошлого года для личного пользования, однако каким образом он попал в распоряжении сына, мужчина ответить не смог. По его словам, ребенок взял ключи без спроса, когда отправился гулять.

"По факту ДТП сотрудниками ГИБДД будет осуществлен выход в образовательную организацию по месту обучения ребенка, для проведения обследования школы на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах. В настоящий момент стражи порядка решают вопрос о привлечении законных представителей подростка к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудниками ГИБДД осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы. Ведется административное расследование, по окончании которого будет принято мотивированное решение.