Бывший вице-мэр Екатеринбурга возглавил Кировский район

Бывший заместитель главы Екатеринбурга по вопросам потребительского рынка и услугам Владимир Боликов получил новую должность.

Напомним, Боликов покинул мэрию в апреле этого года. Тогда сообщалось, что он может возглавить администрацию Кировского района уральской столицы, чей руководитель Александр Лошаков испытывает повышенное внимание со стороны силовых структур.

Как сообщается на официальном сайте районной администрации, сейчас Владимир Боликов утвержден в качестве главы. До этого он работал в статусе исполняющего обязанности руководителя.

Напомним, что об уходе Боликова из мэрии Екатеринбурга говорили еще летом прошлого года, но тогда он сумел сохранить свой пост.