02 Июня 2021
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Происшествия Тюменская область
река Тура Тюмень набережная (2013) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени будут судить родителей, чьи четверо детей погибли в пожаре

Супругов из Тюмени будут судить за смерть в пожаре их четверых детей, сообщили Накануне.RU в областном управлении СКР.

Их будут судить по двум статьям – "Оставление в опасности" и "Мошенничество". Как полагает следствие, сгоревший дом куплен многодетными родителями по программе "Молодая семья", в него также вложили маткапитал. Обвиняемые предоставили в администрацию города ложные сведения о стоимости дома, завысив его цену, а незаконно полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению.

Напомним, 30 сентября 2020 г. в СНТ "Малинка" Тюмени загорелся частный двухэтажный жилой дом. Сообщение спасатели получили в 5.20, в 5.56 они локализовали пожар, а в 7.02 – ликвидировали. Во время пожара погибла пятилетняя девочка, пострадавшие трёх-, семи- и 11-летние мальчики скончались позже в клинике.

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Теги: пожар, дети, погибшие, СНТ Малинка



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