02 Июня 2021
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Экономика В бывшем СССР Украина
газотранспортная система украины, донбасс, газопровод (2016) | Фото: mapexpert.com.ua/

Украина назвала стоимость содержания ее ГТС

Около миллиарда долларов нужно ежегодно, чтобы поддерживать работу украинской ГТС. Об этом написал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.
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По его словам, так много нужно из-за того, что это "очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура". И это имеет смысл делать только в случае долгосрочного контракта. Он призвал бронировать мощности украинской ГТС на следующие 15 лет на аукционе, который состоится 5 июня.

Будущее ГТС Украины снова под вопросом. Если "Северный поток-2" будет запущен, потребность России в украинском транзите еще более уменьшится. Украинский президент Владимир Зеленский даже заявил, что после 2024 года, когда окончится действующий контракт, "Россия точно нас отключит". В Кремле заявили, что эти опасения беспочвенны: Россия в любом случае будет качать какие-то объемы через Украину. Правда, устроит ли это Киев, еще неизвестно - там хотят твердых гарантий на длительную перспективу.

Напомним, до 2024 года Россия оплатила прокачку 40 млрд кубометров ежегодно. В последние годы эта цифра составляла 60-90 млрд. В 2000-х Россия качала через Украину 120-130 млрд кубов. Интересно, что в прошлом году Россия транспортировала 56 млрд кубометров из 65 млрд забронированных, что стоило более 2 млрд долларов.

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Теги: Украина, ГТС, газ, транзит



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