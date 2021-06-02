Украина назвала стоимость содержания ее ГТС

Около миллиарда долларов нужно ежегодно, чтобы поддерживать работу украинской ГТС. Об этом написал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, так много нужно из-за того, что это "очень сложная, мощная и уникальная инфраструктура". И это имеет смысл делать только в случае долгосрочного контракта. Он призвал бронировать мощности украинской ГТС на следующие 15 лет на аукционе, который состоится 5 июня.

Будущее ГТС Украины снова под вопросом. Если "Северный поток-2" будет запущен, потребность России в украинском транзите еще более уменьшится. Украинский президент Владимир Зеленский даже заявил, что после 2024 года, когда окончится действующий контракт, "Россия точно нас отключит". В Кремле заявили, что эти опасения беспочвенны: Россия в любом случае будет качать какие-то объемы через Украину. Правда, устроит ли это Киев, еще неизвестно - там хотят твердых гарантий на длительную перспективу.

Напомним, до 2024 года Россия оплатила прокачку 40 млрд кубометров ежегодно. В последние годы эта цифра составляла 60-90 млрд. В 2000-х Россия качала через Украину 120-130 млрд кубов. Интересно, что в прошлом году Россия транспортировала 56 млрд кубометров из 65 млрд забронированных, что стоило более 2 млрд долларов.