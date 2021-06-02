Суд арестовал экс-главу "Открытой России"

Краснодарский суд арестовал экс-главу "Открытой России" (организация, признанная нежелательной в России) Андрея Пивоварова до 31 июля.

Напомним, его обвиняют в преступлении по статье 284.1 УК — осуществление деятельности нежелательной организации.

Защита просила поместить Пивоварова под домашний арест, однако суд отказал в ходатайстве, передает РИА Новости.

По словам следователя, в основании уголовного дела лежит пост Пивоварова в интернете, "в котором содержится агитация сбора средств для печати" для одного из проектов.

Ранее стало известно, что Андрея Пивоварова задержали в петербургском аэропорту, его допросили его в качестве подозреваемого.

Кроме того, обыски и оперативные мероприятия прошли у бывшего председателя "Открытой России" Александра Соловьева, у Дмитрия Гудкова и у начальника предвыборного штаба Гудкова Виталия Венедиктова. Все они считаются причастными к существованию "Открытой России" - организации, которая признана нежелательной на территории РФ и недавно прекратила свою деятельность.