02 Июня 2021
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Происшествия В России
Андрей Пивоваров (2021) | Фото: facebook.com / Андрей Пивоваров

Суд арестовал экс-главу "Открытой России"

Краснодарский суд арестовал экс-главу "Открытой России" (организация, признанная нежелательной в России) Андрея Пивоварова до 31 июля.

Напомним, его обвиняют в преступлении по статье 284.1 УК — осуществление деятельности нежелательной организации.

Защита просила поместить Пивоварова под домашний арест, однако суд отказал в ходатайстве, передает РИА Новости.

По словам следователя, в основании уголовного дела лежит пост Пивоварова в интернете, "в котором содержится агитация сбора средств для печати" для одного из проектов.

Ранее стало известно, что Андрея Пивоварова задержали в петербургском аэропорту, его допросили его в качестве подозреваемого.

Кроме того, обыски и оперативные мероприятия прошли у бывшего председателя "Открытой России" Александра Соловьева, у Дмитрия Гудкова и у начальника предвыборного штаба Гудкова Виталия Венедиктова. Все они считаются причастными к существованию "Открытой России" - организации, которая признана нежелательной на территории РФ и недавно прекратила свою деятельность.

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Теги: открытая россия, андрей пивоваров



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Ранее 01.06.2021 15:05 Мск Против Пивоварова возбудили дело об участии в нежелательной организации
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Ранее 01.06.2021 07:57 Мск Экс-директора "Открытой России" задержали и допросили в качестве подозреваемого

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