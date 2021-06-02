В Екатеринбурге нашли подпольную нарколабораторию

В Екатеринбурге возле железнодорожного вокзала транспортными полицейскими задержан 49-летний мужчина. Его заподозрили в незаконном обороте и производстве наркотиков.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, при проведении личного досмотра у задержанного обнаружили два пакета с порошкообразным веществом. Эксперты установили, что в них находится около килограмма синтетического вещества, включенного в перечень прекурсоров, подлежащих контролю в РФ.

Полицейские нагрянули в квартиру мужчины и нашли там целую подпольную нарколабораторию. В ней находились наполненные веществами канистры, различные колбы, пластиковые воронки, емкости, весы, упаковочные материалы и самодельные приспособления для изготовления наркотиков. А в одной из канистр лежало почти 230 грамм уже готового "зелья".

Против задержанного возбуждено два уголовных дела о незаконном обороте и производстве наркотиков. Выяснилось, что он уже был судим за покушение на сбыт наркотических средств. Нового судебного заседания уралец будет дожидаться под стражей.