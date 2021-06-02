Мэр Оренбурга после обысков ушел в неоплачиваемый отпуск

Мэр Оренбург Владимир Ильиных, у которого дома и на работе в конце мая прошли обыски, после больничного ушел в неоплачиваемый отпуск.

Глава города вынужден взять отпуск без содержания заработной платы для восстановления, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации.

18 мая обыски прошли в администрации Оренбурга, в частности, в кабинете первого замглавы города Светланы Золотаревой, 27 мая - в доме мэра. Сообщалось, что оперативные действия связаны с проверкой подозрений в незаконном использовании служебного транспорта, нецелевом расходовании бюджетных средств и начислении премий.

Напомним, эксперты отметили, что серия обысков в Оренбурге может обернуться ударом по позициям губернатора региона Дениса Паслера.