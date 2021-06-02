В Магнитогорске сотрудника муниципального учреждения подозревают в получении взяток от осужденных

Сотрудника муниципального учреждения "Дорожное специализированное учреждение Магнитогорска" подозревают в получении взяток, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, подозреваемый получил взятки в размере 80 тыс. руб. от осужденных к исправительным работам в указанной организации. За переданные деньги они не выполняли работы.

В настоящий момент проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступным эпизодам.