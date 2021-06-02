02 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Проект станции водных видов спорта &quot;Мыс Экстрим&quot; на Шарташе (2021) | Фото: пресс-служба администрации города Екатеринбурга

Берег озера Шарташ отдают под строительство термального комплекса "Баден-Баден"

Два участка на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге собираются отдать под застройку станции водных видов спорта "Мыс Экстрим" и термального комплекса "Баден-Баден". Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе администрации города. На данный момент ожидается, что обе зоны из категории Р-1 (зона отдыха населения) перейдут в категорию Р-4 (зона центра обслуживания рекреационных территорий).

Проект станции водных видов спорта "Мыс Экстрим" на Шарташе(2021)|Фото: пресс-служба администрации города Екатеринбурга

"Зонирование предлагается изменить под два участка 25 и 26. Планируется, что так будет выглядеть данный комплекс. Проект соответствует концепции развития рекреационных зон озера Шарташ. Решение подтверждено протоколом совещания у губернатора от 04.12.2020. Данное решение полностью соответствует ГП до 2025 г.", - сообщили в мэрии.

Проект станции водных видов спорта "Мыс Экстрим" на Шарташе(2021)|Фото: пресс-служба администрации города ЕкатеринбургаПроект станции водных видов спорта "Мыс Экстрим" на Шарташе(2021)|Фото: пресс-служба администрации города Екатеринбурга

Изменения в правилах землепользования и застройки позволят производить капитальное строительство на нынешней зоне отдыха. Данный вопрос пройдет общественные обсуждения, которые состоятся уже на этой неделе.

Второй участок берега, отдадут под парковку, банный комплекс "Бани народов мира" и прочие здания, которые относятся к термальному комплексу. Как ранее заявляла министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, аналогичные проекты уже реализованы на Уктусе, в Реже, а также в Курганской и Челябинской областях.

Новый проект предусматривает бассейн под открытым небом, рестораны и кафе. Планируется, что первая очередь комплекса площадью 3,5 тыс. кв. м. будет построена до конца 2023 г. На реализацию проекта потребуется около 400 млн руб. инвестиций. Ежегодно, "Баден-Баден" смогут посещать до 170 тыс. жителей и гостей Свердловской области, а сам комплекс создаст 100 новых рабочих мест.

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Теги: Баден-Баден, Шарташ, озеро, строительство



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