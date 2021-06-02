Этим летом в детских лагерях отдохнут около 7 млн школьников – больше, чем в 2019 году

Этим летом в детских лагерях отдохнут около 7 млн школьников. Такие цифры привел министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента России с правительством. По словам министра, эта цифра значительно превосходит показатель доэпидемического 2019-го года.

В прошлом году, как напомнил Кравцов, в 26 регионах летний отдых детей так и не начался. В этом году ситуация другая: во многих регионах первая смена уже стартовала.

Загрузка загородных лагерей по требованию санитарных властей при этом составит только 75% от плановой. Во всех лагерях будет тревожная кнопка для вызова спецслужб, 4 раза в сутки будет проводиться осмотр территорий.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что в этом году на количество покупок путевок значительное влияние оказывает 50-процентный кешбэк, предоставляемый государством. Так, еще до официального старта программы было продано более 225 тыс. путевок, кешбэк по ним составил почти 4 млрд руб.