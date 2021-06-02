02 Июня 2021
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Общество В России
Турция туризм (2016) | Фото: irk.ru

Около миллиона россиян заплатили за отмененные туры в Турцию 30 млрд рублей

Ростуризм выразил надежду, что хотя бы к середине курортного сезона - к июлю - у россиян появится возможность посетить турецкие курорты. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова в интервью НТВ.

Догузова также сообщила, что "в той или иной мере забронировали и внесли деньги за Турцию" около миллиона россиян. Общая сумма обязательств туроператоров перед ними достигает 30 млрд рублей. "Я, как руководитель ведомства профильного, переживаю за тех граждан, которые уже приобрели путевки в Турцию", - добавила она.

Напомним, самолеты перестали летать из России в Турцию и Танзанию из-за небезопасной ситуации с коронавирусом с 15 апреля. Исключение сделано для двух рейсов в неделю по направлению Стамбул - Москва и вывозных рейсов. На днях Россия до 21 июня продлила ограничение авиационного сообщения с этими странами.

Ранее сообщалось, что турецкая сторона предложила России модель безопасного туризма, согласно которой полеты будут возобновлены в первую очередь в курортные регионы.

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Теги: турция, ростуризм, россияне



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