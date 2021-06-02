Учителя физики березниковского лицея №1, которую ученик ранил ножом, выписали из больницы

Учителя физики березниковского лицея №1 Людмилу Ишменеву выписали из пермской краевой клинической больницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Лечение педагога заняло 12 дней. Домой женщина вернется в сопровождении близких.

"Людмила Николаевна – сильный и отзывчивый человек, мы всем коллективом ей помогали поправиться", - прокомментировал лечение пациентки главврач больницы Анатолий Касатов.

Как сообщало Накануне.RU, 21 мая ученик с ножом напал на 74-летнюю учительницу физики Людмилу Ишменеву и ранил ее ножом в шею. Сразу после происшествия другие лицеисты сообщили обо всем охраннику ЧОПа, тот вызвал Росгвардию и обезвредил нападавшего. Учительница была вертолетом доставлена в Пермь. Врачи оценивали ее состояние как стабильно тяжелое. 22 мая стало известно, что она находится в реанимации. 24 мая минздрав Прикамья сообщил о переводе пациентки в общую палату.

В больнице педагога навещал губернатор Прикамья, он пожелал Ишменевой скорейшего выздоровления и отметил, что "она учитель и человек с большой буквы". Домой в Березники учитель вернется в сопровождении близких.