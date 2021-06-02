Госдума отказалась вводить продуктовые сертификаты для бедных

Госдума отклонила законопроект, предлагавший ввести продуктовые сертификаты для бедных россиян.

Инициатива принадлежала группе депутатов и сенаторов, состоящих в ЛДПР. Они предлагали выдавать сертификаты гражданам, чей доход не превышает прожиточный минимум. Сумма сертификата – 25% от регионального прожиточного минимума. Авторы законопроекта предлагали выделить средства на сертификаты из федерального бюджета.

Инициативу не поддержали ни в правительстве, ни в комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Интересно, что главная претензия правительства и других рецензентов – "недостаточная обоснованность, декларативный характер".

Зимой этого года социологи провели несколько опросов, большинство из которых показало: около половины граждан одобряет введение продуктовых сертификатов для бедных.

В том или ином виде предложение озвучивали президенту России несколько раз, и Владимир Путин заявил, что проект можно рассмотреть, хотя он был актуальнее во время острой фазы пандемии.

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