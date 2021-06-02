В Челябинске будут судить мужчину, зарезавшего девушку

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, зарезавшего 22-летнюю девушку, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей.

Следствие считает, что в феврале текущего года в ночное время обвиняемый находился в квартире знакомой. Между ними произошла ссора, в ходе которой он нанес ей не менее семи ножевых ранений.

Через два дня потерпевшая от полученных травм скончалась в больнице.