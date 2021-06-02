Свердловское УФАС уличило еще один банк в "информационном насилии"

"Альфа-Банк" перечислил в федеральный бюджет 350 тысяч рублей штрафа, назначенного Свердловским УФАС за так называемое "информационное насилие".

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Как сообщили Накануне.RU в региональном антимонопольном ведомстве, нарушение выразилось в звонке абоненту с рекламой услуг банка в отсутствие согласия на его получение. В самом банке заявили, что согласие было запрошено и получено во время звонка в устной форме, что подтверждается фразой абонента "Ну, озвучьте, давайте".

Однако Свердловское УФАС отклонило этот довод. По мнению антимонопольщиков, слово "реклама" не озвучивалось, а было завуалировано под некое "предложение". В ведомстве подчеркнули, что согласие на распространение рекламы должно быть получено от абонента не в момент звонка, а еще до него. При этом сам звонок на телефонный номер уже является началом распространения рекламной информации.

"В отсутствие согласия на получение рекламы ее передача осуществляется против воли абонента и является формой его информационного насилия", - отметили в УФАС.

В итоге АО "Альфа-Банк" был назначен штраф в размере 350 тысяч рублей. На сегодняшний день средства перечислены в федеральный бюджет без судебного обжалования.

Напомним, недавно Свердловское УФАС признало распространение рекламы "Росгосстрах Банка" без согласия адресата формой информационного насилия.