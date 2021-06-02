Оперативники разыскивают путешественницу из Перми, пропавшую в Свердловской области

На территории Свердловской области в Нижнесергинском районе пропала 35-летняя жительница Перми Анастасия Пыхтеева. Об этом сообщают ее близкие на личной странице ВК пропавшей. По их словам, 29 мая женщина направилась в Михайловск и должна была вернуться на следующий день, однако с тех пор путешественница на связь не выходила.

На данный момент автомобиль пропавшей обнаружен у водохранилища Михайловска, и со слов местных жителей, стоит он там с 29 мая. Как сообщил Накануне.RU начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о пропаже в дежурную часть отделения полиции №15 Нижних Серег поступило 2 июня в семь утра.

"Анастасия любит путешествовать. В очередную турпоездку она отправилась на своем Renault Sandero. С собой взяла мобильный телефон (номер сейчас не доступен), а также палатку и спальный мешок. Оделась в соответствующую экипировку: берцы, камуфлированную одежду. Все как положено", - сообщил Горелых, отметив, что неизвестно где именно хотела отдохнуть туристка.

Помимо найденного авто также известно, что банковской картой пропавшей трижды пользовались в магазине Нижних Серег для покупки коньяка и продуктов питания, однако неизвестно, являлась ли покупателем сама Пыхтеева.

"Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные проводят комплекс оперативных мероприятий, чтобы найти пермскую путешественницу. Женщина должна была еще 30 мая вернуться домой, где ее ждет ребенок. В настоящее время он находится под присмотром бабушки. Полиция продолжает работать", — добавил Горелых.

Если вы располагаете сведениями о возможном местонахождении Анастасии, сообщите об этом по круглосуточному телефону доверия свердловского полицейского главка (конфиденциальность гарантируется): +7 (343) 358-71-61. Телефон полиции Михайловска: 8-992-013-69-91. Телефон волонтера: 8-922-366-55-09.