Что у тебя такого, Илон Маск? Калининградский губернатор не считает интересным открытие завода Tesla в России

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что американский бизнесмен Илон Маск не "откроет" России ничего нового, если разместит в стране производство электромобилей Tesla.

"Электромобили, электробусы у нас производятся. Что гениального там есть? Понятно, дизайн, маркетинг и все остальное. Я помню отчеты, насколько я понимаю, не самое прибыльное у него производство в его бизнес-империи", - цитирует главу региона РИА Новости.

Напомним, после того, как Илон Маск выразил заинтересованность в открытии производства в России, сразу несколько российских губернаторов пригласили бизнесмена разместить завод именно в их регионах. Кстати, сегодня официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову пришлось отвечать на вопрос о том, не одергивали ли из Москвы губернаторов, которые выразили готовность сотрудничать с Маском. "Собственно, наверное, и работа губернатора заключается в том, чтобы повышать инвестиционную привлекательность своего региона", - пояснил Песков.

В марте этого года стало известно, что в Калининградской области на базе завода "Автотор" создается инжиниринговый центр, который займется, в том числе, разработкой электромобилей. Планируется, что инженеры разработают три варианта автомобиля на альтернативном топливе, но только один из них будет выпущен опытной партией к 2023 году.