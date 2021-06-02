"Березниковский содовый завод" оштрафован на 100 тысяч за загрязнение реки

Пермский краевой суд оставил в силе штраф, наложенный на "Березниковский содовый завод" ("БСЗ") за загрязнение реки Толыч, которая впадает в реку Кама, в районе Березников. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого суда.

После того, как СМИ сообщили о загрязнении Камы, была проведена проверка, которая установила, что "БСЗ" эксплуатирует отстойник шламонакопителя №2 для приема загрязненных стоков содового производства.

При обследовании шламонакопителя были обнаружены выходы неизвестной жидкости с химическим запахом, которая попала в реку Толыч, которая, впадает в Каму. "БСЗ" признали виновным в несоблюдении требований к сохранению водных биологических ресурсов и среды их обитания. Завод оштрафовали на 100 тыс. руб.

"На указанные акты защитником Общества подана жалоба, по результатам рассмотрения которой судья Пермского краевого суда принятые по делу акты оставил без изменения, жалобу защитника – без удовлетворения, поскольку в материалы дела представлены достаточные доказательства, подтверждающие факт эксплуатации АО "Березниковский содовый завод" шламонакопителя с нарушением технологии безопасного размещения отходов", - говорится в сообщении суда.