На Ямале "Пятёрочка" в два с половиной раза "взвинтила" цены на масло и капусту

В Салехарде в ООО "Агроторг" (магазины "Пятерочка") произошло незаконное подорожание различных продуктов, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

В рамках проверки сотрудники прокуратуры проверили магазины сети в столице Ямала. Выяснилось, что цена на сливочное масло и капусту завышена на 257%.

Директору "Агроторга" внесено представление об устранении нарушений закона, возбуждено уголовное дело о "Нарушении порядка ценообразования". В результате цены приведены в соответствие с требованиями закона. Организация оштрафована на двукратную сумму излишне полученной выручки от реализации товара (1,6 тыс. руб.).