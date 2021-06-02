02 Июня 2021
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Алексей Титовский, Пятёрочка (2020) | Фото: Администрация Салехарда

На Ямале "Пятёрочка" в два с половиной раза "взвинтила" цены на масло и капусту

В Салехарде в ООО "Агроторг" (магазины "Пятерочка") произошло незаконное подорожание различных продуктов, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.
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В рамках проверки сотрудники прокуратуры проверили магазины сети в столице Ямала. Выяснилось, что цена на сливочное масло и капусту завышена на 257%.

Директору "Агроторга" внесено представление об устранении нарушений закона, возбуждено уголовное дело о "Нарушении порядка ценообразования". В результате цены приведены в соответствие с требованиями закона. Организация оштрафована на двукратную сумму излишне полученной выручки от реализации товара (1,6 тыс. руб.).

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Теги: Пятёрочка, сливочное масло, капуста



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