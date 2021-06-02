Пример ЦАР перед глазами: африканские страны хотят видеть Россию вместо Франции на континенте

Журналисты центральноафриканского издания Nouvelles+ выпустили материал о том, как Франция уступает место России на континенте, и почему жители африканских стран только рады такому раскладу.

Авторы статьи указывают на то, что в последнее время Россия и ЦАР продемонстрировали миру пример эффективного, открытого и продуктивного сотрудничества на африканском континенте.

Россия протянула Центральноафриканской Республике руку помощи в момент кризиса, пишут авторы материала. После 2018 года, когда по соглашению между странами и с санкции Совбеза ООН, в Банги были направлены российские инструкторы для помощи местной армии, ситуация в стране из критической постепенно превращалась в стабильную.

Благодаря обучению у российских инструкторов, которых на Западе упорно причисляют к «ЧВК Вагнера», правительственные силы ЦАР смогли восстановить контроль над более чем 90% территории страны, ранее захваченной вооруженными группировками.

Журналисты отмечают, что Франция не может похвастаться подобным примером сотрудничества. Напротив, именно Париж подпитывает восстания и вооружает боевиков для свержения правительств во многих странах. В современных условиях французы прикрывают свою подрывную деятельность информационными кампаниями против своих конкурентов в регионе. Это можно заметить на примере постоянных попыток Франции дискредитировать российское присутствие в ЦАР при помощи фейков.

«Африканский народ устал страдать от тирании Франции, и в то же время у него появилась надежда на свободу и независимость благодаря могущественному союзнику — России», — пишут авторы материала.

На этом фоне в последнее время не только в Центральноафриканской Республике, но и в других африканских странах участились многочисленные демонстрации в поддержку России и против присутствия Франции.

Так, например, в Мали, после отставки президента и премьер-министра прошел ряд митингов в поддержку России. На плакатах можно увидеть надписи «Долой Францию!» и «Да здравствует Россия!». Население просит от новых властей страны привлечь российских специалистов для обучения местной армии по примеру ЦАР. Также малийцы требуют от Франции «убраться из страны».

На другом митинге в Бамако мирные жители Мали указали на неэффективность военной операции «Бархан», которую французские войска проводят в стране с 2016 года. Малийцы потребовали немедленного прекращения этой операции и сворачивания деятельности Франции в стране.

Местная пресса пишет, что официальный Париж не поддерживает пришедших к власти в Мали военачальников и всеми силами пытается заблокировать их контакты с российскими дипломатами и политиками.

Подводя итог статьи, центральноафриканские журналисты выражают уверенность, что дни Франции на африканском континенте сочтены, а другим странам, вслед за ЦАР и Мали, стоит обратить внимание на Россию, готовую к открытому, честному и продуктивному сотрудничеству.