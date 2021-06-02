02 Июня 2021
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Политика В России Новосибирская область
ростислав антонов националист новосибирск (2013) | Фото:

От новосибирского депутата потребовали извинений после высказываний о стрельбе в Мошково

От депутата городского совета Новосибирска Ростислава Антонова потребовали извинений после его комментариев относительно инцидента со стрельбой в Мошковском районе.
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Как сообщил депутат, ему дважды ночью звонил глава азербайджанской национально-культурной автономии Расим Сахиб оглы Бабаев, в долгих беседах убеждавший, будто угроз семье сотрудника ДПС не было, а инспектор якобы прежде занимался противоправной деятельностью.

"В связи с этим был задан вопрос-требование: готов ли я принести извинения (в чём и кому?). В итоге Бабаев предложил мне "не будоражить общественность города", — сообщил Ростислав Антонов.

Депутат отметил, что извиняться перед диаспорой и её главой ему не за что, а сам он продолжает считать, что именно действия азербайджанской диаспоры Томска и Новосибирска привели к тому, что трагический инцидент стал носить межнациональный характер и для его разрешения "потребовались услуги" Расима Сахиба Оглы Бабаева.

"Считал и считаю, что в действиях лиц, угрожавших семье сотрудника правоохранительных органов, содержатся признаки экстремизма. В этой связи хотелось бы увидеть активные действия со стороны правоохранительных органов. Прятаться и бояться должна не семья сотрудника правоохранительных органов, а те, кто ей угрожал, - подчеркнул Антонов.

Депутат предложил продолжить дискуссию в рамках Консультативного совета по вопросам этно-культурного развития и межнациональных отношений при мэрии города Новосибирска - в рабочее время, в присутствии всех заинтересованных лиц и сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, 28 мая недалеко от райцентра Мошково Новосибирской области двое сотрудников ДПС остановили автомобиль "Тойота". 19-летний мужчина оказал сопротивление и в завязавшейся драке получил ранение в голову, от которого вскоре скончался. На инспектора ДПС заведены уголовные дела за превышение должностных полномочий и за убийство по неосторожности.

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Теги: Диаспоры, извинения, Новосибирск, Бабаев, Антонов



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