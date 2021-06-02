"Единая Россия" опубликовала списки победителей праймериз – они пойдут кандидатами в Госдуму

Оргкомитет праймериз "Единой России" опубликовал предварительные списки победителей, которые будут утверждены на съезде партии 19 июня.

Победители разделены на два списка: по одномандатным округам и по общепартийному списку. Победители из последнего будут разделены на две части: кто-то войдет в федеральный список (недавно Госдума расширила его с 10 до 15 человек), остальные победители в каждом регионе войдут в региональные части списков.