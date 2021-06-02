02 Июня 2021
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Политика В России
Дмитрий Гудков (2012) | Фото:Накануне.RU

Песков: Следствие в отношении Гудкова и Пивоварова не связано с политикой

В Кремле считают, что задержания оппозиционеров по уголовным делам не влияют на инвестиционный фон с учетом начинающегося в Санкт-Петербурге международного экономического форума.

Кроме того, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, их вряд ли можно ассоциировать с какими-то политическими претензиями.

Он пояснил, что обвинения выдвигаются со стороны силовых ведомств и к политике не имеют никакого отношения, передает "Интерфакс".

Ранее СМИ сообщили о задержании оппозиционного политика, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова по подозрению в причинении имущественного ущерба. Также стало известно о задержании директора подконтрольной Гудкову фирмы (тетя политика). Отец Гудкова считает, что масштабные обыски команды и семьи Гудковых имеют исключительно политическую причину: "желание Кремля полностью зачистить политическую поляну перед выдвижением кандидатов в депутаты и не позволить Дмитрию Гудкову участвовать в выборах в Госдуму".

1 июня против экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова было возбуждено уголовное дело об участии в нежелательной в России организации. Также обыски и оперативные мероприятия и обыски прошли у бывшего председателя "Открытой России" Александра Соловьева, у Дмитрия Гудкова и у начальника предвыборного штаба Гудкова Виталия Венедиктова. Все они считаются причастными к существованию "Открытой России" - организации, которая признана нежелательной на территории РФ и недавно прекратила свою деятельность.

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Теги: дмитрий песков, дмитрий гудков



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