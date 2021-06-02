Рабочие "Мечел-кокса" просят повысить зарплаты

Работники "Мечел-кокса" (входит в группу "Мечел") обратились к руководству предприятия с просьбой решить вопрос по повышению заработной платы.

Как сообщили Накануне.RU в Челябинской областной организации Горно-металлургического профсоюза, этот вопрос был озвучен на отчетно-выборной конференции профсоюзной организации "Мечел-Кокс", на которой присутствовал управляющий директор предприятия Николай Мотин.

Работники собрали более 900 подписей под обращением в профсоюз и просьбой решить вопрос по повышению зарплаты. За шесть лет зарплата выросла только на 9%, что ниже инфляции в регионе за этот период.

Также на конференции были озвучены проблемы с обеспечением инвентарем, средствами индивидуальной защиты, оплата дней отдыха за донорство. Для решения этих вопросов создана и уже работает специальная согласительная комиссия, в которую вошли представители работодателя и профсоюза.