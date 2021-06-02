В Екатеринбурге москвича приговорили к лишению свободы за дебош в "Кольцово"

Октябрьский районный суд приговорил жителя Московской области к 1 году 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за применение насилия к полицейскому. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в зоне паспортного контроля терминала "А" аэропорта Кольцово. Осужденный, будучи в алкогольном опьянении, нанес удар кулаком в лицо младшему инспектору службы охраны общественного порядка ЛО МВД России, которая пресекала совершение им административного правонарушения.

Приговор был вынесен с учетом позиции государственного обвинителя. Также известно, что ранее злоумышленник уже был судим. Приговор не вступил в законную силу.