Мэр Екатеринбурга заявил о договоренности с ГИБДД по демонтажу "лишних" ограждений

Мэрия Екатеринбурга подготовит реестр ограждений, загромождающих пространство улично-дорожной сети, после чего они будут демонтированы. Об этом заявил глава города Алексей Орлов во время сегодняшнего объезда объектов благоустройства.

По его словам, сегодня ГОСТ позволяет не устанавливать дорожные ограждения на тех участках, которые оборудованы газоном. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, при этом они требуют финансовых ресурсов и создают определенные неудобства коммунальным службам при содержании тротуаров.

"Мы пришли к договоренности с начальником отдела ГИБДД по Екатеринбургу Вадимом Буйдалиным о демонтаже "лишних" ограждений. Преобразившиеся пространства примут совершенно иной вид, появится больше возможностей для содержания улично-дорожной сети. Думаю, что горожане это оценят", - выразил уверенность Алексей Орлов.

Он добавил, что одним из основных приоритетов, как и прежде, остается повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение количества ДТП.

Как пояснили в мэрии, стоимость содержания ограждений в разных районах города зависит от результатов конкурсных процедур, проводимых для заключения контракта. В среднем же на установку, ремонт, помывку и покраску одного погонного метра ограждения в бюджете заложено около 7 тысяч рублей. Таким образом, демонтаж тех, которые не обеспечивают безопасность, позволит высвободить средства на содержание конструкций и перенаправить деньги на более актуальные цели.

Напомним, также сегодня Алексей Орлов побывал с проверкой в парке Зеленая роща. Мэр поручил подрядчику, который проводил реконструкцию парка, ускорить устранение замечаний.